بيرجوين يقود الاتحاد أمام الحزم

تقدم الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب فريق الاتحاد، قائمة الأسماء المغادرة إلى القصيم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق ما نشره النادي الجداوي في منصة «إكس».

وانضم بيرجوين إلى زملائه في التدريبات الجماعية بعد اكتمال برنامجه العلاجي عقب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وشارك الجناح الهولندي في مباراة فريقه الآسيوية الأخيرة أمام السد، الثلاثاء الماضي، في الدوحة العاصمة القطرية.

وفضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، من إبعاد اللاعب عن مباراة الهلال في الجولة الماضية بهدف إراحته وتجهيزه لمواجهة الحزم.

ويفقد الاتحاد في مباراة الحزم، الثلاثاء، خدمات حسن كادش بسبب الإيقاف بالبطاقة الحمراء.

ويحتل النادي الجداوي المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 38 نقطة من 11 انتصارًا، وخمسة تعادلات، وست خسائر.