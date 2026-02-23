قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود

عقد الجهاز الفني المساعد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اجتماعًا بلاعبي الفتح والأخدود المرشَّحين لدخول قائمة الأخضر في كأس العالم 2026، وفق بيان اتحاد القدم، الإثنين.

واطَّلع الجهاز الفني خلال زيارة نادي الفتح على أوضاع اللاعبين المرشَّحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، إذ عُقِدَت اجتماعاتٌ مباشرةٌ معهم، تمَّ فيها التأكيد على أهمية المرحلة الجارية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيُّد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية.

في حين شهد اللقاء بالجهاز الفني في نادي الأخدود مناقشة آليات التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وبحث سبل مواءمة برامج الإعداد مع متطلبات الأخضر، في إطار تعزيز التكامل الفني، وتوحيد منهجية العمل بين المنتخب والأندية.

وتأتي هذه الزيارات امتدادًا لسلسلة الاجتماعات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني المساعد ضمن منهجية العمل المعتمدة، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطوير التواصل المباشر مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب، ويعزز حضوره التنافسي.

ومن المقرَّر أن يُستَكمل برنامج الزيارات خلال الفترة المقبلة بزيارة نادي ضمك، في إطار خطة عملٍ متكاملةٍ، تهدف إلى تهيئة اللاعبين ذهنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للمونديال.