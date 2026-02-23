الرئيسية / الصورة .. قصة

نيوكاسل جاهز

2026.02.23 | 09:31 pm
فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم يختتم تحضيراته، الإثنين، قبل مواجهة كاراباخ الأذري في ملحق الـ «بلاي أوف» المؤهل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (وكالات)
