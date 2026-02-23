مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة إيفرتون

يحلُّ فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم ضيفًا على إيفرتون، الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى يونايتد إلى اقتحام المركز الرابع في «البريميرليج» الموسم الجاري بالفوز على إيفرتون، إذ يملك «الشياطين الحمر» 45 نقطةً في المركز الخامس، بالتساوي مع تشيلسي الرابع بالرصيد ذاته.

وتعادل تشيلسي مع بيرنلي 1ـ1 في هذه الجولة، لذا يطمح يونايتد إلى الانتصار للوصول إلى النقطة الـ 48، وبلوغ المركز الرابع، والاقتراب من الثلاثي أرسنال، مانشستر سيتي، وأستون فيلا.

ويملك مانشستر يونايتد تاريخًا كبيرًا في مواجهاته ضد إيفرتون، إذ لعب الفريقان من قبل 212 مباراةً في مختلف المسابقات، حقق فيها يونايتد 95 انتصارًا، بينما فاز إيفرتون 69 مرةً، وانتهت 48 مواجهةً بالتعادل.

ولم يكتفِ يونايتد بتفوقه فقط على مستوى الانتصارات، بل وسجل لاعبوه أيضًا 323 هدفًا في شباك إيفرتون، فيما سجل لاعبو المنافس 291 هدفًا خلال الفترة ذاتها في مختلف المسابقات والبطولات.

ويتصدَّر جرايمي شارب، لاعب إيفرتون السابق، ترتيب الهدافين التاريخيين في لقاءات إيفرتون ومانشستر يونايتد بـ 11 هدفًا، ويأتي بعده الفرنسي مارسيال، لاعب يونايتد السابق، بتسعة أهدافٍ، ثم الثنائي دينيس لو ورايان جيجز بثمانية بقميص يونايتد أيضًا.

ويتفوق يونايتد تاريخيًّا على إيفرتون في مواجهاتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز مانشستر في 42 مباراةً، وانتصر إيفرتون في 11، مقابل 14 تعادلًا في 67 مباراةً سابقةً، وسجل لاعبو يونايتد 124 هدفًا، بينما أحرز لاعبو إيفرتون 63.

كذلك يتصدر نجوم يونايتد قائمة الهدافين بين الفريقين في الدوري الممتاز حيث سجل كلٌّ من أولي سولسكاير، وأنطوني مارسيال، ورايان جيجز سبعة أهدافٍ لكلٍّ منهم، بينما أحرز الثنائي فان نيستلروي، وبرونو فرنانديز ستة أهداف.