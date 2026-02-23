ضمك يستعين بـ 6.. والعبيد يظهر

يبدأ فريق ضمك الأول لكرة القدم مباراته أمام الأهلي، الإثنين، المؤجلة من عاشر جولات دوري روشن السعودي، بستة أجانب فقط، بينما يجلس اثنان على مقاعد البدلاء، مع حدوث تغيير وحيد في التشكيل الأساسي مقارنة باللقاء السابق الذي انتهى بالخسارة من الشباب 1ـ3.

وقرَّر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، إعادة عبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر، إلى التشكيل، بعد جلوسه بديلًا في المباراتين الماضيتين.

ويغيب عن قائمة اللقاء المهاجم البرازيلي أريلسون الذي بدأ المباراتين الماضيتين، فيما يزج كاريلي ببقية أسماء تشكيل مباراة الشباب.

ويتضمن التشكيل البرازيلي كيوين سيلفا حارس المرمى، ورباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سنوسي هوساوي، والجزائري عبد القادر بدران، والمغربي جمال حركاس، وضاري العنزي، ويضاف إليهم عبد الرحمن العبيد الذي سيتضح مركزه مع بداية المباراة.

وفي الوسط يلعب الغيني مورلاي سيلا، وطارق عبد الله، والأرجنتيني فالنتين فادا، وعبد الله القحطاني، خلف الإيفواري ياكو ميتي، رأس الحربة الوحيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء 9 لاعبين بينهم الكونغولي جوناثان أوكيتا، والسوري محمد الصلخدي.