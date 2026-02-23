ميّو يبعد أبو الشامات عن تشكيل الأهلي

عاد الفرنسي إنزو ميّو، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، الإثنين، في مواجهة ضمك، المؤجَّلة من عاشر جولات دوري روشن السعودي، بعد غيابه عن الانتصار الأخير على النجمة 4ـ1 بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وأخذ ميّو مكان زميله صالح أبو الشامات الذي شارك أساسيًّا في المباراة الماضية.

وباستثناء هذا التغيير، لم يُحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، أي تعديلاتٍ على التشكيل الذي واجه النجمة.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريّان حامد، وزكريا هوساوي.

وفي الوسط يلعب ميّو مع الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي فالنتين أتانجانا خلف الثلاثي الهجومي المكوَّن من الجزائري رياض محرز، والبرازيلي ويندرسون جالينو، المتمركزين على الطرفين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء أبو الشامات إلى جوار سبعة أسماءٍ محليةٍ أخرى.