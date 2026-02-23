كيلي تستهدف «العدّاءة الأعظم» في التاريخ

تعتقد البريطانية كيلي هودجكينسون، بطلة الأولمبياد في سباق 800 متر، أن تحطيم أقدم رقمٍ عالمي في ألعاب القوى سيُكرِّس مكانتها بين الأعظم في تاريخ تخصُّصها.

وقلَّصت العدَّاءة «23 عامًا»، الفائزة بذهبية أولمبياد باريس 2024، نحو ثانيةٍ كاملةٍ من الرقم العالمي داخل القاعة خلال ملتقى ليفان في فرنسا، الخميس.

وباتت هودجكينسون تعتقد أنها «أقرب» من أي وقتٍ مضى لكسر الرقم القياسي لسباق 800 متر في الهواء الطلق الصامد منذ أكثر من 40 عامًا، والمسجَّل باسم التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوخفيلوفا بزمن دقيقةٍ واحدةٍ و53.28 ثانية، يوليو 1983، في ميونيخ.

ولطالما بقي رقم كراتوخفيلوفا محاطًا بمزاعم تعاطي المنشطات، وهي اتهاماتٌ تنفيها في ظل تقاريرَ عن برنامج منشطاتٍ، رعته الدولة ضمن «الكتلة الشرقية».

ولم تُخف هودجكينسون حجم إنجاز كسر رقم كراتوخفيلوفا، وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية، الإثنين: «أعتقد أن الرقم القياسي في الهواء الطلق سيُكرِّس المكانة بوصفي الأعظم في التاريخ».

وأضافت: «لقد صمد طويلًا، ولم يتمكَّن أحدٌ منذ زمنٍ من الاقتراب منه. أعتقد أن الأمر ممكنٌ».

وتابعت كيلي: «إنه رقمٌ صعبٌ، وهناك سببٌ لبقائه أكثر من 40 عامًا. إنه حرفيًّا أقدم رقمٍ قياسي على المضمار، وسيكون إنجازًا حقيقيًّا الاقترابُ منه، وآملُ تحطيمه».

وختمت البريطانية: «لم أشعر يومًا بأنني قريبةٌ منه كما أشعر الآن. أؤمن فعلًا بقدرتنا على كسره، لكن يجب أن تتكامل عواملُ عدة».