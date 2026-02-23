ديربي الشرقية يعيد ذكري وأبو الشامات وجلوشيفيتش

عاد المدافع جهاد ذكري والظهير محمد أبو الشامات والألماني جوليان فايجل، لاعب الوسط، إلى التشكيل الأساسي لفريق القادسية الأول لكرة القدم، ويبدآن مواجهة ديربي الشرقية أمام الاتفاق، مساء الإثنين في الدمام، ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

في المقابل، يدخل الصربي ماتيا جلوشيفيتش، جناح الاتفاق، إلى التشكيل الأساسي لتعويض زميله الجناح خالد الغنام المبتعد عن الديربي، نظير إيقافه لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي الوسط الاتفاقي، يبدأ فارس الغامدي، الذي غاب أخيرًا عن التشكيل، بدلًا من الإسباني ألفارو ميدران، الغائب عن قائمة الديربي.

ويدخل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إلى المباراة بتشكيلٍ يضم البلجيكي كوين كاستيليس، حارس المرمى، وخط دفاعٍ رباعي يتألف من أبو الشامات وذكري والإسباني ناتشو ووليد الأحمد، ووسط يتجاور فيه مصعب الجوير والألماني جوليان فايجل والأوروجوياني ناهيتان نانديز، مع الثلاثي الهجومي المكسيكي جوليان كينونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي والغاني بونسو باه.

وغاب أبو الشامات وذكري وفايجل عن التشكيل الأساسي للفريق أمام الأخدود، ضمن الجولة الـ 23.

بدوره، يبدأ سعد الشهري، مدرب الاتفاق، الديربي بالسلوفاكي ماريك روداك في حراسة المرمى، والمدافعَين عبد الله خطيب والإسكتلندي جاك هيندري، والظهيرين مد الله العليان وعبد الباسط هندي، والغامدي في الوسط إلى جانب السلوفاكي أوندريك دودا والهولندي جورجينيو فينالدوم، وجلوشيفيتش في خط المقدمة مع المصري أحمد حسن كوكا، رأس الحربة، والبرتغالي جواو كوستا.