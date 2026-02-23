بنفيكا يستأنف.. ويصطحب بريستياني إلى مدريد

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي الأثنين مرافقة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بعثة فريقه الأول لكرة القدم المتجهة إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء، في إياب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من صدور قرارٍ من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بإيقاف الجناح الشاب، البالغ 20 عامًا، مؤقتًا لمدة مباراةٍ واحدةٍ على خلفية اتهامه بتوجيه إهاناتٍ عنصريةٍ للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الريال، خلال مباراة الذهاب في لشبونة التي انتهت بفوز «الملكي» 1ـ0.

ووفقًا لموقع «أبولا» الإلكتروني البرتغالي، أكد بنفيكا عزمه الاستئناف ضد عقوبة «يويفا»، مشدِّدًا على تمسُّكه بوجود بريستياني ضمن القائمة المسافرة إلى مدريد حتى مع إدراك النادي صعوبة صدور قرارٍ قانوني يلغي العقوبة قبل موعد المباراة المرتقبة.

ويسعى الفريق البرتغالي من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على وحدة المجموعة، ودعم لاعبه في ظل هذه الأزمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، والاستئناف المقدَّم.

وتوقفت مباراة الذهاب عشرَ دقائق تقريبًا بعد أن سجل فينيسيوس هدفه، واحتفل به بالقرب من الراية الركنية القريبة من جماهير الفريق البرتغالي، ما أثار استياء جماهير ولاعبي بنفيكا.

وبعد أن احتكَّ بريستياني بالنجم البرازيلي، اتَّهم فينيسيوس الأرجنتيني بأنه وصفه بالقرد، وردَّ لاعب بنفيكا بنفي هذه المزاعم، وأنكر توجيه أي إساءاتٍ عنصريةٍ لفينيسيوس.

وفعَّل حكم المباراة بروتوكول مكافحة العنصرية، لكنْ لم تُوقَع عقوبةٌ ضد بريستياني، إذ غطى فمه بقميصه أثناء مناوشةٍ كلاميةٍ مع فينيسيوس، الذي حصل على بطاقةٍ صفراء بعد احتفاله.

وأوضح بيان «يويفا»، أن قرار لجنة الانضباط التابعة له يتعلَّق بسلوكٍ تمييزي.

وجاء في البيان: «هذه الخطوة لا تخلُّ بأي قرارٍ قد تصدره اللجان التابعة لويفا لاحقًا بعد الانتهاء من التحقيقات، وتقديم نتائجها للجنة الانضباط».

من جانبه، ذكر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه شعر بالصدمة لما حدث في هذه الواقعة، مثنيًا على حكم المباراة لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية.

أما نادي بنفيكا، فأعلن دعمه التام لبريستياني، وزعم النادي البرتغالي أن لاعبي ريال مدريد الذين قالوا إنهم سمعوا إهانة فينيسيوس كانوا بعيدين جدًّا.

وأكد بنفيكا في بيانٍ آخر ترحيبه بتحقيق «يويفا»، مشدِّدًا على أنه يُصدِّق رواية لاعبه بريستياني الذي اتَّسم بالاحترام الشديد تجاه الجميع منذ انضمامه إلى النادي.