مواجهة رابعة بين كاريلي والأهلي

تُجدِّد الجولة العاشرة، المؤجلة من منافسات دوري روشن السعودي، اللقاء بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والبرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك.

ويتواجه الفريقان مساء الإثنين ضمن الجولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وعندما كان كاريلي يقود الدفة الفنية للاتحاد بين فبراير 2020 وأغسطس 2021، التقى الأهلي في 3 مباريات، وحقق انتصارًا واحدًا، مقابل تعادل، وهزيمة، وجميعها جاءت لحساب بطولة الدوري.

وخسر المباراة الأولى 1ـ2 بتاريخ 9 أغسطس 2020، وسجل ثنائية الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة، فيما أحرز هدف الاتحاد الوحيد عبد الإله المالكي.

وفاز 2ـ0 في المباراة الثانية، بتاريخ 31 أكتوبر 2020، وأحرز الهدفين البرازيلي رومارينيو، والرأس الأخضري جاري رودريجيز.

أمّا الثالثة والأخيرة فانتهت بالتعادل 1ـ1 في 11 فبراير 2021، وسجل للأهلي عبد الرحمن غريب، وللاتحاد المدافع المصري أحمد حجازي.