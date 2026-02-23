دراسة إلزام المصابين بالخروج دقيقتين

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا، يُلزم اللاعبين بالبقاء خارج الملعب لمدة دقيقتين عند تعرُّضهم للإصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، الإثنين، أن ذلك يُعدُّ واحدًا من الإجراءات التي يرغب «فيفا» في اتخاذها بغرض الحفاظ على إيقاع المباريات، والحد كثيرًا من الوقت الضائع. ومن المقرَّر أن تتم الموافقة على الاقتراح خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب، السبت المقبل.

وحاليًّا، لا تنصُّ القوانين على مدةٍ محددةٍ لبقاء اللاعبين المصابين خارج الملعب.

ويحق للروابط وضع قواعدها الخاصة، إذ أقرَّت رابطة الدوري الإنجليزي قاعدة «30 ثانيةً» في موسم 2023ـ2024.

وقد أجرى «فيفا» تجربةً للقاعدة التي يعتزم تطبيقها خلال بطولة كأس العرب في قطر، ديسمبر الماضي، التي تبقي اللاعب المصاب خارج أرض الملعب لمدة دقيقتين.

وفي الاجتماع الأخير لـ «إيفاب» تم إقرار إضافة مدة محددة إلى القوانين، لكن حدث خلاف حول طول المدة، مع وجود معارضة شديدة لقاعدة الدقيقتين.