الألعاب الشتوية 2026.. النرويج في الصدارة ونجوم يحطمون الأرقام القياسية

تصدَّرت النرويج جدول ميداليات بطولة دورة الألعاب الشتوية 2026 بعد وصول المنافسات إلى خط النهاية، إذ حصلت البعثة النرويجية على نصيب الأسد من الميداليات الذهبية، ما ضَمَنَ حصول البلد الأوروبي على المركز الأول.

وكانت المنافسة قويةً بين النرويج والولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة منافسات دورة الألعاب الشتوية، لكنَّ بعثة النرويج نجحت في حسم المركز الأول بعد حصول لاعبيها على 18 ميداليةً ذهبيةً بفارق سبع ذهبياتٍ عن لاعبي ولاعبات أمريكا.

وحصد رياضيو النرويج 18 ميداليةً ذهبيةً، و11 فضيةً، ومثلها من البرونز بمجموع 40 ميداليةً في مختلف الألعاب، منحتها المركز الأول في الترتيب العام النهائي.

وحلَّت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية ثانيًا بعد نيل لاعبيها على 11 ذهبيةً، و12 فضيةً، و7 برونزياتٍ بمجموع 30 ميداليةً في مختلف الألعاب.

وجاء منتخب إيطاليا ثالثًا في الترتيب النهائي بـ 9 ذهبياتٍ، و5 فضياتٍ، و13 برونزيةً بمجموع 27 ميداليةً، بينما احتلت هولندا المركز الرابع بـ 8 ذهبياتٍ، و7 فضياتٍ، و3 برونزياتٍ بمجموع 18 ميداليةً، وحلَّت ألمانيا خامسًا بـ 6 ذهبياتٍ، و8 فضياتٍ، ومثلها من البرونز بمجموع 22 ميداليةً، لكنها جاءت خلف هولندا بسبب ميداليات الذهب فقط.

وحضرت منتخبات أخرى في الترتيب النهائي، إذ احتلت فرنسا المركز السادس، وجاءت سويسرا سابعًا، والسويد ثامنًا، والنمسا تاسعًا، واليابان عاشرًا.

واحتضنت إيطاليا دورة الألعاب الشتوية 2026 تحت مسمَّى «ميلانو كورتينا» خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير 2026 في منطقة لومبارديا، شمال شرقي البلاد، وهي أول دورةٍ أولمبيةٍ تنظَّم تحت راية اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة كريستي كوفنتري.

وتعدُّ هذه المرة الأولى تاريخيًّا التي تُجرى فيها دورة الألعاب الشتوية في مدينتين وأكثر، إذ استضافت ميلانو الفعاليات المتعلقة بالثلج والجليد، بينما نُظِّمت الفعاليات المتبقية بمجموعاتٍ في كورتينا وليفينيو ومناطق أخرى.

وتميَّزت دورة الألعاب الشتوية 2026 بتألق النجوم، وتحطيم الأرقام القياسية حيث تم تحطيم رقمٍ جديدٍ في رياضة التزلج الفني عبر الثنائي الياباني ريكو موريا وريشيو كيارا بعد حصولها على المركز الأول برقمٍ جديدٍ، هو 158.13 نقطة في المجموع العام.

ودخلت المتسابقة الهولندية إكساندرا فيبلزيبور التاريخ الأولمبي إثر تحطيمها الرقم القياسي العالمي في التزلج السريع سيدات 500 متر مسجلةً 41.399 ثانية.

وتم تحطيم أكثر من رقمٍ عالمي في مسابقة التزلج السريع، إذ فازت الإيطالية فرانشيسكا لولوبريجيدا بمسابقة السيدات في نظام 3000 متر برقمٍ قياسي جديدٍ بلغ 3:54.28، فيما حطم النرويجي ساندر إثيرم الرقم القياسي في مسابقة 5000 متر بتحقيقه الفوز خلال زمنٍ وصل إلى 6:03.95.

وفاز الأمريكي جوردان ستولز بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج السريع 500 متر برقمٍ قياسي بلغ 33.77، كما حطم الرقم القياسي في مسابقة 1000 مترٍ بـ 1:06.28، إضافةً إلى تألق المتسابق الصيني نينج جيان الذي حطم الرقم القياسي في التزلج السريع 1500 متر مسجلًا 1:41.98.