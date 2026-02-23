جيوكيريس: رباعية توتنام رد على المتشككين

أكد السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الانتصار الساحق على توتنام في «ديربي ميرسيسايد» كان بمثابة «الرد الأمثل» على منتقدي «المدفعجية» بعد تعثرهم في السباق على لقب الدوري الممتاز وخسارته للعديد من النقاط في الجولات الماضية.

تناوب جيوكيريس وإيبيريتشي إيزي على تسجيل رباعية أرسنال متصدر الدوري في الفوز على مضيفهم توتنام 4ـ1 الأحد، بعد أربعة أيام فقط من التعادل بطعم الخسارة مع وولفرهامبتون متذيل الترتيب 2ـ2.

وأثارت خسارة نقطتين في مولينيو تساؤلات جديدة حول الصلابة الذهنية للاعبي أرسنال، لكن فوزهم على توتنام أعاد فارق الخمس النقاط في صدارة الترتيب مع مطاردهم المباشر مانشستر سيتي «61 مقابل 56».

وقال جيوكيريس الذي سجل عشرة أهداف في الدوري الموسم الجاري: «من الصعب دائمًا تحقيق نتيجة مثل التي حققناها أمام وولفرهامبتون، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع ذلك، وكيفية الرد عليه وقد أظهرنا ذلك اليوم بشكل جيد.. كان تحقيق هذه النتيجة وتقديم هذا الأداء هو الرد الأمثل». وتابع: «لا تزال هناك مباريات كثيرة، ولكن إذا قدّمنا هذا الأداء، فسيكون ذلك جيدًا».

ولن يلعب أرسنال الذي تُوّج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأخيرة في 2004، في منتصف الأسبوع وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. كما لن يعود مانشستر سيتي إلى المنافسة حتى نهاية الأسبوع المقبل حين يواجه مضيفه ليدز يونايتد.