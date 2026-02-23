ميلان يخسر لوفتوس شهرين

يغيب الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، عن الملاعب شهرين تقريبًا بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في الفك تعرض له الأحد خلال مباراة بارما، وفق ما أعلن ناديه الإثنين.

وتم نقل لوفتوس تشيك من ملعب «سان سيرو» وهو يرتدي دعامة للرقبة خلال مباراة الأحد التي خسرها أمام بارما 0ـ1 في المرحلة الـ 26 من الدوري، وذلك بعد اصطدامه بإدواردو كورفي حارس المرمى.

وتلقى ميلان خسارته الثانية بالدوري بعد سلسلة من 24 مباراة من دون هزيمة، وتحديدًا منذ الجولة الافتتاحية التي سقط فيها أمام كريمونيزي 1ـ2 في أغسطس الماضي.

وأوضح ميلان في بيان الإثنين: «أن الحادث أدى إلى كسر في الفك»، وأن اللاعب البالغ 30 عامًا خضع لجراحة الإثنين. مشيرًا إلى أن العملية الجراحية لردّ وتثبيت الكسر تكللت بالنجاح التام، وغادر روبن المستشفى بصحة جيدة. وتابع: «من المتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالي ثمانية أسابيع».

وسجل لوفتوس تشيك ثلاثة أهداف، ومرر كرة حاسمة في 26 مباراة خاضها الموسم الجاري مع ميلان صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 54 نقطة متأخرًا بفارق عشر عن جاره إنتر المتصدر.