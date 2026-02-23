أمام ألافيس.. جيرونا يستعيد أوناحي

يعود الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب الوسط فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم، إلى الملاعب بدءًا من مباراة الإثنين أمام مضيفه ألافيس لحساب الجولة الـ 25 من الدوري، بعد غيابه لأسابيع بسبب إصابة تعرض لها في كأس أمم إفريقيا.

وضمت تشكيلة الفريق صاحب المركز الـ 13 بـ 29 نقطة، لمباراة ألافيس اسم أوناحي، الذي وبحسب المدرب ميشتل قد يشارك لبضع دقائق بعد غياب استمر أكثر من شهرين.

وكان ميتشل مدرب جيرونا قال في تصريحات صحافية إن عودة أوناحي ستعزز تشكيلته وسيكون ضمن القائمة المستدعاة للمباراة المقبل، وقد يشارك لبضع دقائق، مشددًا على القيمة الفنية التي يضفيها على خط الوسط.

وأوضح: «استعدنا أوناحي، وسيكون قادرًا على مساعدتنا. إنه جاهز للعب، وهذا أمر جيد جدًا. من الجيد أن تشعر أن بإمكانك بناء فريق تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين الذين يستحقون مكانًا في التشكيلة».

وغاب أوناحي عن المباريات الأربع الأخيرة لجيرونا، كما كان قد غاب قبلها عن أربع مثلها أخرى أثناء فعاليات بطولة أمم إفريقيا الذي وصل فيها منتخبه إلى المباراة النهائية قبل أن يخسرها لصالح السنغال بركلات الترجيح.



وتعرض أوناحي لإصابة في ربلة الساق اليسرى يوم الثالث من يناير الماضي خلال حصة تدريبية قبل مباراة المغرب ضد تنزانيا في ثمن نهائي كأس الأمم، ما أنهى مشاركته في البطولة بعد تأكد حاجته إلى ما لا يقل عن ستة أسابيع للتعافي.