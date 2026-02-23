تيودور: نجاة توتنام مسألة وقت

أكَّد الكرواتي إيجور تيودور، المدرب الجديد لفريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن لديهم وقتًا كافيًا لتجنُّب الهبوط شرطَ التحلِّي بالتواضع.

وتعرَّض توتنام لخسارةٍ قاسيةٍ على ملعبه أمام المتصدر وجاره أرسنال 1ـ4 في «ديربي» شمال لندن، وهي هزيمةٌ جعلت الفريق يحتل المركز الـ 16 في الترتيب بفارق أربع نقاطٍ فقط عن مراكز الهبوط.

جاء ذلك بعد سلسلةٍ كارثيةٍ، حقق خلالها توتنام فوزين فقط في 17 مباراةً تحت قيادة المدرب الدنماركي توماس فرانك، الذي أُقيل مطلع الشهر الجاري، قبل تعيين تيودور على أمل تكرار الانتفاضات التي قادها سابقًا مع يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين.

ولم يهبط توتنام من دوري النخبة الإنجليزي منذ موسم 1977ـ1978، لكن تودور، وبعد خوض مباراته الأولى مع الفريق، شدَّد في تصريحاتٍ صحافيةٍ، الإثنين، على قدرة الفريق على تفادي الهبوط.

وقال المدرب: «بالطبع ما زال هناك وقتٌ. رأيت الشغف والرغبة، لذا لم أكن غاضبًا. اللاعبون حاولوا، لكنهم لم يتمكنوا في هذه اللحظة من فعل الأمور التي يجب عليهم فعلها».

وتابع: «منذ اليوم الأول لي هنا، جئت لحل المشكلات. التحلِّي بالتواضع هو الأساس لكل واحدٍ منا، وأن نصبح ما تحدثت عنه سابقًا، مجموعةً وفريقًا يعمل بجدٍّ. هذا هو الهدف الوحيد لدينا في الوقت الجاري».

ويلعب توتنام مباراته المقبلة مع مضيفه فولهام العاشر، ثم يستقبل كريستال بالاس الـ 13.