فلورا يقود البكيرية في دوري «يلو»

أنهت إدارة نادي البكيرية إجراءات التعاقد مع البرتغالي فابيانو فلورا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وسبق لفلورا المولود في 29 مايو 1985 في مدينة فيسيو قيادة عدة فرق في الملاعب السعودية بعد أن تنقل بين عدة محطات، واتخذ المدرب الخطوة الأهم في مسيرته التدريبية بالانتقال إلى الملاعب السعودية موسم 2024 ليتولى قيادة فريق الساحل أولًا، لكنه لم يستمر طويلًا في قيادته خلال موسم 2022ـ2023، بعد أن قررت إدارة النادي فسخ عقده بالتراضي بعد نهاية الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى.

وفي أغسطس 2023 وقعت إدارة الخلود مع المدرب البرتغالي، ليقود الفريق خلال منافسات دوري الأولى موسم 2023ـ2024، وينجح فلورا في التأهل إلى دوري المحترفين السعودي.

وفي دوري الدرجة الثانية، قاد الدرعية في 30 مباراة، تصدر خلالها منافسات المجموعة الثانية من المسابقة، إذ فاز في 24، وتعادل في اثنتين، وخسر 4، وسجل فريقه 65 هدفًا، واستقبل 28.