نانديز يحرز أسرع هدف قدساوي في الديربي

أحرز الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، أسرع هدفٍ لفريقه في المواجهات مع الاتفاق ضمن دوري المحترفين.

وافتتح نانديز سجل الأهداف مبكّرًا خلال الديربي الشرقاوي بين الفريقين، مساء الإثنين في الدمام، لحساب الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

ومن متابعةٍ لكرةٍ داخل منطقة الجزاء، هزَّ الأوروجوياني الشباك الاتفاقية في الدقيقة الـ 3، ووقع باسمه على أسرع هدفٍ قدساوي في ديربي الشرقية على صعيد المسابقة، التي انطلقت بموسم 2008ـ2009.

ويبقى الهدف الأسرع في الديربي، ضمن دوري المحترفين، مُسجَّلًا باسم المهاجم الراحل يوسف السالم.

وأحرز السالم هدفًا للاتفاق في أول دقيقةٍ من المواجهة بين الفريقين، ضمن الجولة العاشرة من موسم 2009ـ2010، ثاني موسم للمسابقة.