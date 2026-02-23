«بسطة القابل» تتزين بحلة رمضانية جديدة

انطلقت فعالية «بسطة القابل» في حي القابل بمدينة أبها، وهي تجربة رمضانية تمتد حتى عيد الفطر المبارك، وسط أجواء تراثية تعكس هوية المنطقة الجنوبية.

وشهدت الفعالية العام الجاري تخفيض رسوم الدخول إلى 15 ريالًا، مع إتاحة الدخول مجانًا للأطفال، إلى جانب تغيير في المشاركات وافتتاح عدة مواقع وأركان جديدة.

وبحسب جولة «الرياضية»، تقدم «بسطة القابل» تجربة مستوحاة من الطراز العسيري، وتضم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من أبرزها عروض الفنون الشعبية، المسابقات التفاعلية، ورش الحِرف اليدوية، والأركان المخصصة للأطفال، إضافة إلى الجلسات الشعبية التي تحاكي الطابع التراثي للمنطقة.

كما تضم الفعالية مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومتاجر للتسوق تشمل الملابس والإكسسوارات والهدايا والورد، في أجواء رمضانية تجمع بين الأصالة والحداثة.

وتحدث لـ«الرياضية» السائح البريطاني جوزيف: «أنصح أصدقائي بالمجيء إلى السعودية لرؤية أجواء رمضان الجميلة هنا، فالمشاعر هنا مختلفة، والكرم الذي نجده كبيرًا، والتجربة فريدة».

من جانبه، أكد نايف القيسي، مالك «بسطة القابل»، أن الفعالية شهدت تحولًا لافتًا العام الجاري، وقال: «المكان اختلف تمامًا عن سابقه، كل شيء جديد، ورأينا ذلك من خلال الإقبال الكبير وردود فعل الزائرين، حيث كانت البراندات المشاركة والأجواء العامة مناسبة وتعكس تطور الفعالية».

يُذكر أن فعالية «بسطة القابل» تستقبل زوارها يوميًا من الـ 4:00 مساءً وحتى 2:00 صباحًا.