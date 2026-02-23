ثوب وبندقية رودجرز تخطف أنظار الصحافة العالمية

استحوذ ظهور الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، مرتديًا الزي التراثي السعودي احتفاءً بيوم التأسيس، الأحد، على اهتمام واسع في وسائل الإعلام البريطانية، في مشهد عكس اندماجه المتسارع مع الثقافة المحلية منذ وصوله إلى السعودية.

وسلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على تفاعل المدرب الذي سبق له قيادة ليفربول وليستر سيتي، مؤكدة أن تجربة رودجرز في السعودية لم تقتصر على الجوانب الفنية داخل الملعب، بل امتدت إلى التعايش مع المجتمع السعودي وثقافته. وكتبت الصحيفة: «لا يتأقلم رودجرز في السعودية داخل المستطيل الأخضر فقط، بل يبدو أنه تشرب الثقافة خارج الميدان أيضًا».

وفي حديثه للمركز الإعلامي بنادي القادسية، وصف رودجرز السعودية بأنها «مفاجأة إيجابية»، مشيرًا إلى أن تجربته بعد العمل في عدة دول جاءت مختلفة عمّا كان يتوقعه مسبقًا، وقال: «السعودية بالنسبة لي مفاجأة سارّة، مستوى الأمن مرتفع، وجودة الحياة رائعة، والشعب السعودي طيب وودود ويحرص دائمًا على تقديم المساعدة».

من جانبها، تفاعلت صحيفة «تيليجراف» مع الصور التي نشرها نادي القادسية عبر منصة «إكس»، والتي ظهر فيها رودجرز مرتديًا الزي التقليدي السعودي وحاملًا البندقية التراثية، في لقطة جسدت مشاركته الاحتفال بالمناسبة الوطنية، أسوة بعدد من نجوم كرة القدم العالميين الذين شاركوا في فعاليات مشابهة، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما.

وحقق منشور القادسية انتشارًا واسعًا على منصة «إكس»، بعدما تجاوز 2.4 مليون مشاهدة، إلى جانب 177 ردًا، و550 إعادة نشر واقتباس، وأكثر من 1700 إعجاب، في مؤشر واضح على حجم التفاعل الجماهيري والإعلامي مع ظهور المدرب الإيرلندي في واحدة من أبرز المناسبات الوطنية السعودية.