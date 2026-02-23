«إفراج» يواصل التصوير.. وأنباء الحريق كاذبة

يواصل مسلسل «إفراج» الذي يعرض حاليًا على شاشة MBC تصوير مشاهده وفق الجدول الزمني الحدد له، في تكذيب لما تردد عن توقف العمل بسبب ما أشيع عن اندلاع حريق ضخم في استوديو «شبرامنت» والتهام النيران لأجزاء من الديكور.

وأكد لـ «الرياضية» مصدر من داخل فريق عمل المسلسل، أن الأنباء المتداولة بشأن اندلاع الحريق هي أخبار عارية تمامًا من الصحة. وقال: «التصوير يسير وفق الجدول الزمني المحدد له مسبقًا دون أي تعطيل»، مبينًا أن الموقف لم يتعدَّ اندلاع شرارة كهربائية محدودة في أحد الكابلات أثناء التصوير، وتمت السيطرة عليها فورًا دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وطمأن المصدر الجمهور بأن فريق العمل تدارك الموقف سريعًا واستأنف التصوير في اليوم نفسه بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن بطل العمل عمرو سعد، كان حاضرًا داخل الاستوديو وقتها، وحرص على استكمال تصوير مشاهده بعد التأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتأمين الموقع.

ويجمع المسلسل نخبة من النجوم منهم تارا عماد، وحاتم صلاح، وعبد العزيز مخيون، وسما إبراهيم، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبد الحميد، ودنيا ماهر، وعلاء مرسي، وشريف الدسوقي، وبسنت شوقي. والعمل من تأليف الثلاثي أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، ومن إنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.