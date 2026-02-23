حرب العصابة تؤجل 4 مباريات

تأجلت أربع مباريات لكرة القدم في المكسيك بعد ​اندلاع أعمال عنف بالقرب من وادي الحجارة، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، عقب عملية عسكرية، الأحد، أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات نميسيو أوسجيرا المعروف باسم إل مينشو.

وقالت وزارة الدفاع إن أوسجيرا «59 عامًا»، العقل المدبر لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن للمخدرات، توفي أثناء احتجازه بعد إصابته في عملية للقوات ‌الخاصة على ‌ساحل المحيط الهادي المكسيكي في ​ولاية خاليسكو.

وقالت ‌رابطة ⁠الدوري ​المكسيكي لكرة ⁠القدم على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن مباراتين من دوري الأضواء كانتا مقررتين، الأحد، كيريتارو ضد خواريز في دوري الرجال، وشيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات، تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم إلغاء مباراتين بالدرجة الثانية كان ⁠من المقرر تنظيمها الأحد أيضًا.

وأوقفت ‌مباراة للسيدات، الأحد، ‌بين فريقي نيكاكسا وكيريتارو في أجواسكلينتس ​عندما فرت اللاعبات من ‌الملعب بعد سماع ضوضاء عالية خارج ملعب فيكتوريا، والتي ‌وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها طلقات نار.

واستؤنفت المباراة في وقت لاحق وفاز نيكاكسا 2ـ1.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي، الأربعاء المقبل، تجريبيًا على ملعب ‌كوريخيدورا في كيريتارو.

وبعد أنباء عن مقتل إل مينشو، أغلق أعضاء مشتبه بهم في العصابة الطرق السريعة بالسيارات المحترقة، كما أحرقوا محلات تجارية في أكثر من ست ولايات. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي قتلى بين المدنيين.

وعلقت شركات طيران كندا ويونايتد أيرلاينز وأيرومكسيكو وأمريكان إيرلاينز رحلاتها في المنطقة.