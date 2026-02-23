الكونكاكاف.. نسخة تاريخية بـ 4 أبطال عالميين

تقترب بطولة كأس أبطال الكونكاكاف لعام 2026 من نهاية دور المجموعات يومي 24 و25 فبراير الجاري بنسخة استثنائية في تاريخ كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بفضل مشاركة كوكبة من أساطير اللعبة المتوجين بلقب كأس العالم.

ومع انطلاق البطولة مطلع فبراير الجاري، بمشاركة 27 فريقًا، تبرز ملامح حقبة جديدة تهدف فيها الأندية لانتزاع اللقب القاري الأغلى، مدعومة بخبرات دولية هائلة يمثلها أربعة أبطال للعالم هم الأرجنتينيان ليونيل ميسي ورودريجو دي باول من إنتر ميامي، والفرنسي هوجو لوريس من لوس أنجليس، والألماني توماس مولر من فانكوفر وايت كابس.

يتصدر نادي إنتر ميامي المشهد كأحد أبرز المرشحين لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فبعد وصوله إلى أدوار متقدمة في النسخ الماضية، يبدو الفريق اليوم في قمة جاهزيته بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب الوحيد في البطولة الذي شارك في مونديال 2006، وبجانبه رفيق دربه الأوروجوياني لويس سواريز ورودريجو دي باول.

ويسعى هذا الثلاثي لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنهم يمنح إنتر ميامي دفعة معنوية هائلة لتجاوز عقبات الأدوار الإقصائية، خاصة مع احتمال مواجهة نارية في دور الثمانية أمام كلوب أمريكا المكسيكي، صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب، والذي يعتمد بدوره على خبرة الثنائي المكسيكي جوناثان دوس سانتوس وهنري مارتن.

من جهة أخرى، يبرز نادي لوس أنجليس كمنافس شرس بعودة قوية إلى الساحة القارية، معتمدًا على الحارس الفرنسي المخضرم هوجو لوريس، والنجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي أحدث ثورة فنية في الدوري الأمريكي منذ انضمامه.

وفي كندا، يقود الألماني توماس مولر طموحات فانكوفر وايت كابس للوصول إلى النهائي مجددًا، مستفيدًا من شخصيته القيادية التي صقلتها المشاركات المونديالية المتعددة.

ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ تبرز الأندية المكسيكية مثل كروز أزول، حامل اللقب الساعي للحفاظ على تاجه، ومونتيري المدجج بالنجوم، وتيجريس أونال الذي لا يزال يعتمد على فاعلية المهاجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك.

وتشهد البطولة القارية ظهورًا استثنائيًا لمجموعة من نجوم اللعبة، مثل كيلور نافاس مع بوماس المكسيكي، ومشاركة نجوم مخضرمين مثل ماركو ريوس ومايا يوشيدا مع لوس أنجليس جالاكسي، مما يرفع من القيمة التسويقية والفنية للبطولة عالميًا.

تكدس هذه الأسماء الكبيرة في نسخة 2026 يعكس استراتيجية واضحة لرفع مستوى الكرة في المنطقة قبل انطلاق كأس العالم للمنتخبات في العام نفسه.

ومع وجود مواجهات مرتقبة بين نجوم المونديال في مختلف الأدوار، يتوقع أن تشهد هذه النسخة صراعًا فنيًا وتكتيكيًا يضع أندية الدوري الأمريكي في مواجهة مباشرة وقوية مع الهيمنة التقليدية للأندية المكسيكية، ما يجعل الطريق نحو منصة التتويج محفوفًا بالتحديات ومفتوحًا على كافة الاحتمالات لجميع الأندية المشاركة.