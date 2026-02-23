بهدف كين.. فيورنتينا يبتعد عن الخطر

ابتعد فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم أكثر عن مناطق الهبوط بالفوز على بيزا بهدف دون رد، الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري.

وسجل المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين العائد من الاصابة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، وهو السابع له في 22 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

وهذا هو الفوز الثاني تواليًا لفيورنتينا في الدوري ضمن سلسلة من ربعة مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة «3 انتصارات وتعادل»، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ 16 متساويًا مع كريمونيزي وليتشي في المركزين الـ 17 والـ 18.

في المقابل، مُني بيزا بخسارته الثانية تواليًا والـ 13 الموسم الجاري مقابل فوز يتيم و12 تعادلا، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ 19 ما قبل الأخير، فيما يتذيل الترتيب فيرونا بفارق الأهداف.

وعاد كين إلى صفوف «لا فيولا» بعدما دخل بديلًا في الخسارة أمام نابولي 1-2 في المرحلة 23، حيث عانى ابن الـ 25 عامًا والذي سجل 25 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، من تراجع مستواه الموسم، لكن رغم ذلك سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات قبل أن يتعرض لإصابة في كاحله الشهر الماضي.

كما يسعى كين أيضا لإثبات جاهزيته البدنية قبل مباراة إيطاليا في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام إيرلندا الشمالية في مارس المقبل.