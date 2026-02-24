بثلاثية الرياض.. بن زكري يكتب أفضل الانطلاقات

كتب الجزائري نور الدين بن زكري، المدرب الجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم، أفضل انطلاقاته في دوري روشن السعودي، بعد أن حقق الفوز على الرياض 3-1، الإثنين، ضمن الجولة الـ10 المؤجلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في النسخة الماضية من كأس العرب.

ونجح بن زكري في تحقيق انتصارين متتاليين مع «الليث» في مستهل مشواره، للمرة الأولى منذ بداياته التدريبية في الدوري السعودي 2014 مع الرائد.

وتسلّم المدرب الجزائري قيادة الشباب، الأربعاء الماضي، خلفًا للإسباني إيمانويل ألجواسيل، المُقال من منصبه. وافتتح بن زكري مهمته بانتصار على ضمك 3-1 ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن.

وفي مواجهة الرياض التي احتضنها ملعب «SHG أرينا»، تكفّل البلجيكي يانيك كاراسكو بقيادة الشباب إلى الفوز، بعدما سجّل «هاتريك» افتتحه عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 24، ثم اختتم الثلاثية بالهدف الثالث عند الدقيقة 71 وقلص الفارق للرياض لياندرو أنتونيس "87".

وبهذا الانتصار رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات مقابل 10 خسائر، فيما تجمّد رصيد الرياض عند 16 نقطة، بعد 3 انتصارات و7 تعادلات و13 خسارة.

ويستضيف الشباب نظيره الهلال، الجمعة المقبل، على ملعب «SHG أرينا»، ضمن الجولة الـ24، بينما يواجه الرياض منافسه الأهلي، الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.