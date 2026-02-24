الديربي.. القادسية يرقص بالنتيجة الأكبر

أهدى فريق القادسية الأول لكرة القدم مشجّعيه أكبر انتصارٍ في ديربي الشرقية ضمن دوري المحترفين، مكتسحًا الاتفاق 4ـ0 مساء الإثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 10 المؤجّلة.

وفرض القادسية تفوّقه مبكرًا، محرزًا هدفين في الدقائق السبع الأولى. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أضاف هدفين آخرين.

وسجّل الأهدافَ الأربعةِ الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، والجناح الغاني بونسو باه، والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، والألماني جوليان فايجل، لاعب الوسط، في الدقائق 3 و7 و90+2 و90+3، على الترتيب.

واضطر الاتفاق إلى إكمال الديربي بـ 10 لاعبين، من الدقيقة 80، إثر طرد مدافعه عبد الله خطيب ببطاقتين صفراوين.

والفوز، الذي رفع عدد نقاط القادسية إلى 53، هو الأكبر في المواجهات بين الفريقين على مستوى دوري المحترفين.

ولم يسبق لأي من طرفي ديربي الشرقية الفوز بأربعة أهدافٍ على الآخر في إطار المسابقة، التي انطلقت عام 2008 وجمعتهما في 16 مواجهة سابقة، أسفرت عن سبعة انتصارات اتفاقية وخمسة قدساوية مع أربعة تعادلات.

وأكبر نتيجةٍ قبل رباعية الجولة الـ 10، المؤجّلة من دوري روشن السعودي، كانت فوز الاتفاق على القادسية 3ـ0 في نوفمبر 2010، لحساب الدور الأول من موسم 2010ـ2011.

وفيما بقِيَ فريق المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز رابعًا على لائحة ترتيب فرق الموسم الجاري، تجمَّد رصيد فريق سعد الشهري، صاحب المركز السابع، عند 38 نقطة.