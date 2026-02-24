الفوز الأصعب يضع الأهلي على القمة

انتزع فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الأصعب تاريخيًا على ضمك ضمن بطولة دوري المحترفين، بفضل تسجيله هدفًا واحدًا حسم مباراتهما مساء الإثنين، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة.

وأحرز الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق، الهدف الوحيد في الدقيقة 37 من المباراة.

وحقق الأهلي انتصاره الخامس أمام ضمك في دوري المحترفين، والرابع على التوالي.

وجاء انتصاران سابقان بفارق هدفين، وفوز واحد بفارق 3 أهداف، ومِثله بفارق 4 أهداف، بينما تحقق الانتصار الخامس بأضيق فارق ممكن في دلالة على صعوبته.

وسجّل الأهلي انتصاره الـ 17 في دوري روشن السعودي، والرابع على التوالي مواصلًا سلسلة اللا هزيمة المستمرة منذ 13 مباراة.

ومنذ الخسارة 1ـ2 أمام الفتح، 26 ديسمبر الماضي، في الجولة الـ 11، أحرز الأهلي 12 انتصارًا تخللها تعادل وحيد مع الهلال.

ورفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة وتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر الذي سيلعب الأربعاء المقبل مع النجمة ضمن الجولة الجارية.

أمّا ضمك الذي تلقي هزيمة ثانية على التوالي بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الشباب، فتجمد رصيده عند 15 نقطة، محتلًا المركز الـ 16، أول مواقع الهبوط.