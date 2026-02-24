كيفو: قادرون على العودة أمام بودو/جليمت

أكد الروماني كريستيان كيفو، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، قدرتهم على تعويض تأخرهم بهدفين أمام بودو/جليمت النرويجي والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر 1ـ3 في النرويج الأسبوع الماضي، وهو يواجه خطر الالتحاق بحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي الذي أُقصي من المسابقة القارية الأهم.

وقال كيفو في مؤتمر صحافي الإثنين قبل مباراة الإياب الثلاثاء :«لا توجد علينا التزامات، بل واجب فقط.. كل ما علينا فعله هو النزول إلى أرض الملعب ونؤدي ما نعرف أننا قادرون على فعله».

وأضاف «علينا الدخول إلى المباراة ونحن نعلم أنه إذا كان هناك فريق قادر على قلب النتيجة، فهو نحن... لا يمكننا أن نفقد الإيمان بأنفسنا أو الثقة بقدراتنا». وتابع: «إذا أردنا أن تسنح أمامنا فرصة للتأهل من الدور الفاصل، فعلينا أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا».

وسيفتقد إنتر قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم، فيما لم يقدّم كيفو أي تحديث بشأن حالة التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب الوسط، الذي يعاني من سلسلة إصابات عضلية في الأسابيع الأخيرة.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو سبورتينج البرتغالي في ثمن النهائي الشهر المقبل.

ويعيش بودو/جليمت مغامرة لافتة في دوري الأبطال، بعدما خطف بطاقة العبور إلى الملحق بانتصارين مفاجئين على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الإسباني في آخر جولتين من دور المجموعة الموحدة.