سيميوني: الصلابة الدفاعية مفتاح عبورنا

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على أهمية الصلابة الدفاعية في مواجهة كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 3ـ3 ذهابًا، الأربعاء الماضي.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الإثنين :«اللاعبون الذين نمتلكهم هم من وصلوا بأتلتيكو لهذا المستوى، نحتاج إلى الصلابة الدفاعية والأداء بتوازن رغم أننا نقدم عروضًا جيدة في الدوري الإسباني».

وبسؤاله عن خطته للمباراة وما إذ كان سينتهج أسلوبًا هجوميًا، أجاب سيميوني قائلًا: «المباراة غير متوقعة، ولا تسير الأمور دائمًا وفقًا للخطط المسبقة.. سنخوض المباراة بطريقة فعالة وجيدة، كما أننا نحتاج إلى دعم ومساندة جماهيرنا».

وتابع: «مستوى كلوب بروج لم يفاجئني، ولا أتوقع وضعًا مختلفًا في مباراة الغد.. وسنجري بعض التعديلات على التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة الأولى».

وعن أوجه التشابه مع كلوب بروج أوضح: «لا أعرف إن كنا متشابهين أم لا، وما أعلمه جيدًا أنهم يقدمون دائمًا أداءً جيدًا أمامنا في كل المباريات سواء على ملعبنا أو ملعبهم».

وشدد سيميوني: «المطلوب منا واضح، ستكون مباراة مشابهة للقاء الذهاب، وليس بإمكاني التوقف عند حقيقة أنها ستكون مباراة فاصلة في موسمنا، بل سنلعب المباراة وبناء على ما سيحدث، سأرد على هذا السؤال».

وختم تصريحاته قائلًا: «لا أفكر بطريقة أن منافسي البلجيكي ليس لديه ما يخسره، بل هو فريق مميز وشجاع وقوي، ومدربه يبذل قصارى جهده».