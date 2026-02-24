رودجرز بعد الديربي: الرباعية مصدر سعادتي

عبّر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن سعادته بمستوى لاعبيه في ديربي الشرقية، خاصةً إنهائهم المباراة بنفس قوة البداية.

وبعد الفوز الكبير 4ـ0 على الاتفاق، الإثنين في الدمام، صرّح رودجرز خلال مؤتمرٍ صحافيّ: «لعِبنا بشدّة عالية، أثمرت بشكل إيجابي، قدمنا كرة قدم ممتازة وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون من عطاء».

وأوضح: «الفريق الذي أحاول بناءه يحرص إلى إنهاء اللقاء بنفس قدر عطائه في بدايتها، وأعمل على تجهيز اللاعبين كي يتمكنوا من تقديم النسق ذاته من البداية إلى النهاية، وهذا ما حدث اليوم»، مثمنًا رغبة لاعبيه الشديدة في إحراز الأهداف، فيما وصف الاتفاق بأنه فريق جيد، وقال: «قدمنا مجهودًا عاليًا أمام فريق جيد يحرز الكثير من الأهداف».

ورفع الديربي رصيد القادسية، رابع جدول الترتيب، إلى 53 نقطة، وتجمد رصيد الاتفاق، صاحب المركز السابع، عند 38 نقطة.

وأحرز الأهدافَ الأربعة، بالترتيب، الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، والجناح الغاني بونسو باه، والمهاجم المكسيكي جوليان كينونيس، والألماني جوليان فايجل، لاعب الوسط. ومن الدقيقة 80، لعِب الاتفاق منقوصًا من مدافعه عبد الله خطيب، الذي طُرِد نظيره تلقيه بطاقتين صفراوين.