بعد إقالة باروني.. دافيرسا يقود سفينة تورينو

أقال نادي تورينو الإيطالي ماركو باروني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وعيّن روبرتو دافيرسا خلفًا له، وذلك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة الأحد أمام جيرونا.

ويحتل تورينو المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة، ويفصله ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، بعد أن خسر 13 مباراة وتعادل في ست حتى نهاية الجولة الـ 26.

ووجه تورينو الشكر لمدربه السابق عبر بيان على موقعه الرسمي، متمنيًا له التوفيق وجهازه المعاون في الخطوة المقبلة بمسيرتهم.

كما أعلن تورينو عن تولي روبرتو دافيرسا، الذي يملك تجارب سابقة مع ليتشي سامبدوريا وبارما وأمبولي، مسؤولية تدريب الفريق، لعقد قصير يمتد حتى 30 يونيو المقبل.

ولم يتولَ دافيرسا مهمة تدريب أي فريق منذ يونيو من العام الماضي، وذلك بعد هبوط إمبولي إلى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2024ـ2025، كما أنه لديه تجارب تدريبية سابقة مع ليتشي.