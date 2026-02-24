الشهري: مجاراة القادسية صعبة.. وخسرنا من البداية

اعترف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بصعوبة مجاراة القادسية، الذي اكتسح لاعبيه 4ـ0، مساء الإثنين في الدمام، ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من دوري روشن السعودي.

وبعد خسارة «ديربي الشرقية»، قال الشهري في مؤتمرٍ صحافي: «خسرنا في أول خمس دقائق»، مؤكدًا صعوبة اللقاء وقوة المنافس.

وشدَّد: «من الصعب جدًّا أن تُجاري القادسية من أغلب النواحي»، و«الأخطاء أمام فريقٍ مثل القادسية تكون عقوبتها قاسية. خسرنا بنتيجةٍ كبيرةٍ، وأراها قاسيةً».

ورأى الشهري أن فريقه فقد التركيز في البداية ما أثَّر فيه سلبًا فيما بعد، وقال: «لم نتعامل بشكلٍ جيدٍ في البداية»، مشيرًا إلى تحسُّن المستوى خلال الشوط الثاني، لكن دون إيجاد فرصٍ أمام مرمى المنافس.

وعن حالة طرد المدافع عبد الله خطيب، علَّق: «الطرد أثَّر فينا، وساعدهم في إحراز هدفين في مرمانا في آخر الدقائق».

وأكد الشهري ضرورة نسيان المباراة والتفكير من الآن في مواجهة الحزم، الجمعة ضمن الجولة الـ 24.

وتجمد رصيد فريقه، سابع جدول الترتيب، عند 38 نقطة، فيما رفع القادسية عدد نقاطه إلى 53، وبقِيَ في المركز الرابع.