ثنائية الأخدود تعيد الفتح إلى الانتصارات

عاد فريق الفتح الأول لكرة القدم إلى الانتصارات بعد أن كسب ضيفه الأخدود 2-1، الإثنين، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

واحتفل الفتح بانتصاره الأول منذ 8 جولات.

سجل لأصحاب الأرض المغربي مراد باتنا من علامة الجزاء عند الدقيقة 55، قبل أن يضيف الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني «85»، فيما سجل هدف الأخدود الوحيد نايف عسيري عند الدقيقة الـ91.

وهذا الانتصار الثالث للفتح على الأخدود من أصل 5 مباريات، مقابل فوز وحيد للضيوف، بينما انتهت مواجهة بالتعادل.

ورفع الفتح رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الأخدود في المرتبة الـ 17 برصيد 10 نقاط.