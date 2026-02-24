في 48 ساعة.. الأهلي والنصر والهلال يتبادلون الصدارة

في أقل من 48 ساعة، شهدت صدارة دوري روشن السعودي تقلبات مثيرة، بعد تناوب فريق الأهلي الأول لكرة القدم والنصر والهلال على قمة الترتيب.

بدأت القصة السبت، خطف النصر الصدارة بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4ـ0، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

ورفع الفريق النصراوي رصيده إلى 55 نقطةً، وانتزع الصدارة بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الهلال الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ 54 بعد تعادله مع الاتحاد 1ـ1 في المباراة التي جرت في التوقيت ذاته.

ونجح الأصفر العاصمي في استعادة الصدارة بعد 50 يومًا من فقدانها، وتحديدًا منذ خسارته أمام الأهلي 2ـ3 لحساب الجولة الـ 13، بالمواجهة التي جرت 2 يناير الماضي.

الإثنين، حقق الأهلي فوزًا على مضيفه ضمك بهدف دون رد، ليتصدر برصيد 56 نقطة، منتظرًا نتائج الهلال والنصر الثلاثاء، والأربعاء، تواليا حينما يزوران القصيم لمواجهة النجمة والتعاون تواليًا في الجولة المؤجلة العاشرة.

في أقل من يومين تغيرت الصدارة ثلاث مرات: ضيعها الهلال، واقتنصها النصر، وتذوق طعمها الأهلي حتى لو كانت مؤقتًا.