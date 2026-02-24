كنوتسن: شكوى الملعب ليست تصرفا ذكيا

رفض كيتيل كنوتسن، مدرب فريق بودو/جليمت النرويجي الأول لكرة القدم، الرد على شكوى إنتر ميلان الإيطالي من أرضية ملعبهم، وذلك قبل لقاء إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وكان الفريق فاز ذهابًا 3-1 في النرويج، وسبق له التغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي على الملعب نفسه في مرحلة الدوري من البطولة.

وقال كنوتسن في مؤتمر صحافي الإثنين: «هذا شيء لا يمكنني فعل شيء حياله، علينا فقط التركيز على ما يمكننا التحكم به».

وأضاف: «مانشستر سيتي لم يتحدث عن أرضية الملعب، ونحن أيضًا لسنا معتادين على أرضية سان سيرو، أواصل التركيز على شيء آخر، بالنسبة لي ليس من الذكاء التحدث عن أمور لا علاقة لها بكرة القدم، لكن ما يفعله الآخرون ليس مهمًا لي».

وكان بودو/جليمت فاز على أتلتيكو مدريد الإسباني في مرحلة الدوري أيضًا، وتلقى إشادة كبيرة من مدرب ليفربول السابق، الألماني يورجن كلوب.

وعن ذلك قال مدرب بودو جليمت: «كلوب مدرب كبير ورجل رائع، أنا سعيد بمجاملته، لكنني أفكر بشأن فريقي.. أريد من اللاعبين التركيز على المباراة، ويجب علي فعل ذلك أيضًا».

وسيواجه الفائز في المباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أو سبورتنج لشبونة البرتغالي في ثمن النهائي.