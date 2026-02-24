دولاك: خسرنا بمجهودات فردية

اعترف البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أن مواطنه مارسيلو جروهي حارس مرمى الشباب منعهم من تسجيل الأهداف خلال المواجهة التي كسبها الليث 3-1 الإثنين ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرازيلي: «لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، وخسرنا كرات بسيطة كلفتنا هدفين».

وأضاف: «ما حدث في الشوط الأول أننا لم ندخل المباراة بالتركيز المطلوب، ونتيجة لذلك استقبلنا هدفين».

وعن مستواه في الشوط الثاني، علّق: «كنا أفضل وخلقنا فرصًا كثيرة واستحققنا التسجيل أكثر من مرة، لكن حارس الشباب قدّم مباراة كبيرة وتصدى لكرتين أو ثلاث كانت كفيلة بتغيير النتيجة».

وعن مستوى البلجيكي يانيك كاراسكو ذكر: «استقبلنا هدفين من لاعب يمتلك جودة عالية، ومن الصعب العودة عندما تتأخر بهدفين، خاصةً مع اهتزاز الثقة في تلك اللحظات».

وعن ثلاثية الشباب، قال: «أغلب الأهداف جاءت من مجهودات فردية.. أنا ركّزت على أداء اللاعبين والرغبة، لكنها لم تكن بالمستوى المتفق عليه أو بالشكل الذي حضّرنا له».