يايسله: تنتظرنا مباريات صعبة

حيَّى الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منافسه ضمك على أدائه في مباراتهما مساء الإثنين، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى استشعاره صعوبة اللعب داخل معقل خصمه.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى أهلاويًا بهدف قال يايسله: «كانت مباراة صعبة، وأحيّي فريق ضمك على أدائه، وأثق في تحسن مستواه كثيرًا إذا واصل العمل بهذا النسق».

وأضاف: «من جانبنا، لم يكن أداؤنا في أفضل أحواله، لكننا دافعنا جيدًا وبصورة منظمة، وظهر ذلك في أكثر من حالة تسلل للمنافس».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وسعيد جدًا بهذا الانتصار».

وأردف: «اللعب على أرض ضمك ليس سهلًا، وقد شعرنا بذلك منذ تدريب الأمس».

ونبّه المدرب إلى ضغط جدول فريقه قائلًا: «تنتظرنا مباريات كثيرة وصعبة في الفترة المقبلة، إضافة إلى تقارب مواعيد المباريات».

وأكمل: «المشاركة في ثلاث بطولات في توقيت متقارب تمثل تحديًا كبيرًا، لكننا سنعمل على التعامل مع هذا الضغط بالشكل المناسب».

وسجّل الأهلي انتصاره الـ 17 في دوري روشن، والرابع على التوالي مواصلًا سلسلة اللا هزيمة المستمرة منذ 13 مباراة.

ومنذ الخسارة 1ـ2 أمام الفتح، 26 ديسمبر الماضي، في الجولة الـ 11، أحرز الأهلي 12 انتصارًا تخللها تعادل وحيد مع الهلال.

ورفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة وتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر الذي سيلعب الأربعاء المقبل مع النجمة ضمن الجولة الجارية.