كاريلي: أهنئ ضمك.. وحقوقنا في يد الإدارة

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، نجاح لاعبيه في تحييد قوة الأهلي هجوميًا، مقدمًا لهم التهنئة على مستواهم خلال المباراة التي جرت مساء الإثنين، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي خسره ضمك بهدف قال كاريلي: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء الذي قدموه أمام أحد كبار الكرة السعودية، وعلى الجدية والانضباط اللذين ظهروا بهما خلال المباراة».

وأضاف: «لم يكن من الممكن اللعب بشكل مفتوح أمام الأهلي، لذلك أجريت تغييرات في الشوط الثاني بإشراك الصلخدي والصعدي، لضرورة احترام قوة الخصم».

وتابع: «نجحنا في تحييد النقاط الهجومية للأهلي ولعبنا بتوازن جيد طوال فترات اللقاء».

وتعليقًا على القرارات التحكيمية في المباراة، قال المدرب: «لا أحب مشاهدة اللقطات أو الحديث عن هذا الجانب، فلجنة التحكيم في الاتحاد السعودي هي المختصة بذلك، وإدارة النادي ستحفظ حقوق النادي».

وتلقّى ضمك هزيمة ثانية على التوالي بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الشباب، وتجمد رصيده عند 15 نقطة، محتلًا المركز الـ 16، أول مواقع الهبوط.