ريشة: أين تقنية التسلل من هدف ضمك؟

أحدث هدف ملغٍ لفريق ضمك الأول لكرة القدم في ثاني دقائق مباراته مع الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، لغطًا واسعًا، نتيجة اعتماد قرار الإلغاء على خطوط التسلل المرسومة عبر VAR، مع غياب اللقطة التوضيحية لتقنية التسلل شبه الآلي.

وحمَّل المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، غرفة الـ VAR مسؤولية ذلك اللغط، مستغربًا الاستعانة بنظام الخطوط اليدوية التقليدي بدلًا من تقنية التسلل شِبه الآلي.

وسجّل الغيني مورلاي سيلا، جناح الفريق الجنوبي، الهدف من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء، واحتسبه الحكم فيصل البلوي في البداية، ثم ألغته غرفة الـ VAR.

ودون العودة إلى الشاشة، رفع البلوي ذراعه مشيرًا إلى وجود حالة تسلل، فيما لم يبث الناقل التليفزيوني اللقطات التوضيحية الخاصة بمراجعة الحالة عبر VAR أو العرض البصري الصادر عن تقنية التسلل شبه الآلي.

وفي ظل غياب اللقطات التوضيحية، أكد ريشة خطأ قرار الإلغاء كون جميع عناصر ضمك المتداخلة في اللعبة غير متسللة حسب الزوايا التليفزيونية المتوفرة.

وشرح ريشة في تغريدة بثّها حساب «الرياضية» بعد الهدف مباشرةً: «جمال حركاس، مدافع ضمك، كان متسللًا في البداية، لكنه أصبح في موقف سليم لحظة تسديد زميله ياكو ميتي الكرة بالرأس، وعندما ارتدت من عارضة مرمى الأهلي أصبح له حق لمسها كما حدث.. وتدخل غير موفق من غرفة تقنية VAR بتغيير قرار الحكم فيصل البلوي وإلغاء الهدف».

لكن بعد نحو ساعة، وفي بدايات الشوط الثاني، بثّ الناقل التلفزيوني اللقطة التوضيحية لقرار الإلغاء الذي استعانت فيه غرفة الـ VAR برسم خطوط التسلل يدويًا دون عرض معالجة تقنية التسلل شبه الآلي.

وأظهرت خطوط التسلل المرسومة يدويًا تقدّم ميتي بفارق طفيف عن آخر مدافع، وبناءً على ذلك ألغي الهدف.

وعن ذلك تساءل ريشة: «تقنية التسلل شبه الآلي موجودة من بداية الموسم، وحضرت في هذه المباراة أيضًا عند إلغاء هدف آخر لضمك، فلماذا لم تطبق في حالة هدف سيلا؟ ما حدث يثير أكثر من علامة استفهام».

وألغي هدف للإيفواري ياكو ميتي، مهاجم ضمك، في الوقت بدل الضائع، بعد الاستعانة بتقنية التسلل شبه الآلي، بعكس الحالة الأولى.

وفاز الأهلي بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسطه، في الدقيقة 37 من المباراة التي احتضنها ملعب المحالة.