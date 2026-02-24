رفض الحديث عن الهلال.. زكري: الحل في التدوير

رفض الجزائري نور الدين بن زكري، المدرب الجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم الحديث عن مباراة الهلال المقبلة المقررة الجمعة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب الجزائري عن مواجهة الأزرق خلال المؤتمر الصحافي الإثنين بعد الفوز أمام الرياض: «لكل مقامٍ مقال.. المباراة لا تزال بعيدة».

وفيما يخص مواجهة الرياض علق: «الحمد لله على الفوز الثاني تواليًا وحصد النقاط الثلاث. استعددنا جيدًا للمباراة وكان هدفنا واضحًا منذ البداية.

وأكمل: «الشوط الأول كان لنا، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف.. أنهينا المباراة عمليًا في الشوط الثاني، وفكرنا في إراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات، سنخوض 7 مباريات خلال شهر واحد، لذلك كان لا بد من التدوير».

وعن مستوى رضاه بما قدمه اللاعبون أوضح: «لست راضيًا بالكامل عن الأداء. لم يكن لدينا وقت كافٍ للتأقلم، أجريت حصتين تدريبيتين فقط على أرض الملعب ولم تتجاوزا 30 دقيقة، وكان الجزء الأكبر من العمل نظريًا.. الفريق سيتطور أكثر في الفترة المقبلة».

وأضاف: «الفريق كان يعاني من مشكلة فنية بعد تغيير الجهاز الفني، وهذا أمر طبيعي يحدث عند الانتقال من مدرب لآخر».

وعن اللاعبين قال: «بشكل عام، الفريق يملك أكثر مما قدّم، وأمامنا عمل كبير في المرحلة المقبلة».