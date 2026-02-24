آلام الضامة تحرم الهلال من بنزيما

تعرّض النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إصابةٍ، هي الأولى له مع «الأزرق»، ستحرمه من خوض مباراة التعاون، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 10 المؤجّلة من دوري روشن السعودي.

وأفاد النادي العاصمي، عبر مركزه الإعلامي، بأن بنزيما لن يغادر مع بعثة الفريق إلى القصيم نظير شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وسيخضع النجم الفرنسي إلى فحصٍ بالأشعة، الثلاثاء، للاطمئنان على موضع الإصابة.

ومنذ انضمامه إلى الهلال، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خاض بنزيما ثلاث مباريات، وغاب عن اثنتين لإراحته، وأحرز ثلاثة أهداف.

واختتم الفريق، الذي يدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، استعداداته لمباراة التعاون بحصة تدريبية، مساء الإثنين على ملعب النادي، قبل المغادرة إلى القصيم.

ويمتلك «الأزرق» 54 نقطة، وحلَّ في المركز الثاني قبل انطلاق الجولة المؤجّلة من ديسمبر الماضي.