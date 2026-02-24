بجزائية.. بولونيا يكسب نقاط أودينيزي

فاز فريق بولونيا الأول لكرة القدم على ضيفه أودينيزي 1ـ0، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

ورفع بولونيا رصيده إلى 36 نقطةً في المركز الثامن بفارق نقطةٍ عن ساسولو التاسع، ونقطتين عن لاتسيو العاشر، لكنَّه يبتعد في المقابل خلف أتالانتا السابع بفارق

تسع نقاطٍ. على الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز الـ 11 بـ 32 نقطةً.

وسجل فيدريكو بيرناردسكي هدف المباراة الوحيد لبولونيا في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.