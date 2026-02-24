سوموديكا: أشك في الجزائية بعد 25 عاما
الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم خلال المؤتمر الصحافي تصوير: عادل الدحيلان
الأحساء ـ عادل الدحيلان 2026.02.24 | 01:28 am
أوضح الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، أن الفتح كان الأفضل بعد أن هزمه 1-2 ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي الإثنين.
وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «خسرنا المباراة رغم أننا قدّمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول».
وأكمل المدرب الروماني عن الهروب من مناطق الهبوط: «نحن في معركة لحصد النقاط، والدوري قوي جدًا.. ومررنا بمباريات صعبة خلال الفترة الماضية».
واشتكى من ضربة الجزاء التي احتسبت ضده: «أنا مدرب منذ 25 عامًا، وبرأيي هناك شك حول ركلة الجزاء التي احتُسبت ضدنا، رغم أنني أدعم الحكم السعودي وأحترمه».
وعند سؤاله عن أسباب الخسارة قال: «الفتح كان أفضل منا».