الاتحاد يستبعد النصيري وعوار.. ويصل بـ 9

وصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى القصيم، مساء الإثنين، دون مهاجمِه المغربي يوسف النصيري، والجزائري حسام عوَّار، لاعب الوسط، اللذين فضَّل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو إبعادهما عن مواجهة الحزم، الثلاثاء، لإراحتهما، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وشَمِلت البعثة الاتحادية، التي سافرت بالطائرة بعد حصةٍ تدريبيةٍ في جدة، تسعة لاعبين أجانب، بينهم المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخينا، المنضم قبل نهاية الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وخلال اجتماع فني مع اللاعبين، قبل انطلاق المباراة بساعات، يستبعد كونسيساو أحد الأجانب التسعة من قائمة المواجهة، المنتمية إلى الجولة الـ 10 المؤجَّلة من دوري روشن السعودي.

وإضافةً إلى إلينيخينا، استدعى كونسيساو ثمانية أجانب هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والظهير الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والجناح الفرنسي موسى ديابي، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.

وقبل السفر إلى القصيم، خاض «النمور» حصةً تدريبيةً، عصرًا على ملعب النادي، شارك فيها المدافع أحمد شراحيلي، بعدما تعافى من شدٍّ عضلي، لَحِق به أمام الهلال، السبت في قمة الجولة الـ 23.

وانتهى «الكلاسيكو» بالتعادل 1ـ1 على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وشهِد طرد حسن كادش، مدافع الاتحاد، ببطاقة حمراء مباشرة، ما يحرمه من اللعب أمام الحزم.