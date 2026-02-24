المفرج يرفض عرض التجديد

رفض متعب المفرج، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، عرض تجديد عقده المقدَّم من إدارة النادي، حسبَ مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن سبب الرفض يعود إلى عدم مناسبة العرض من الناحية المالية، وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.

ودخل المفرج الفترة الحرة من عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل، ما يتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وتدرَّج المدافع في الفئات السنية بنادي الهلال حتى صعد إلى الفريق الأول موسم 2018ـ2019 قبل أن يخوض تجربتَي إعارة مع الشباب والتعاون.

وتُوِّج اللاعب مع التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019، ثم انتقل إليه بشكل نهائي في الصيف قبل الماضي.

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، خاض المفرج 27 مباراةً بقميص الهلال، من أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، الذي انتهى بفوز الهلال 2ـ0، والتتويج باللقب القاري.

وخلال الموسم الجاري مع «سكري القصيم»، شارك متعب في 21 مباراةً بإجمالي 1672 دقيقة، وأسهم بصناعة هدفٍ واحدٍ.