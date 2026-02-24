الرئيسية / الكرة السعودية

جوميز: كسبنا من الأخدود 6 نقاط

البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي تصوير: عادل الدحيلان
الأحساء ـ عادل الدحيلان 2026.02.24 | 01:45 am

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على أن لقاء الفوز بلقاء الأخدود كان بمثابة 6 نقاط بعد أن كسبه 2-1 ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.
وقال المدرب البرتغالي: «المباراة كانت مهمة جدًا لنا، وكأنها بست نقاط».
وتابع: «سرعة اللعب داخل الملعب لم تكن سهلة.. المباراة كانت تحت السيطرة بشكل عام».
وعن انتصاره بثنائية أوضح: «أهدرنا فرصًا حقيقية أمام مرمى الفريق المنافس وكان بإمكاننا تسجيل أكثر».
وعلق عن منافسه الأخدود: «لعبنا أمام فريق جيد، وهذا شكّل تحديًا، خاصةً مع رغبتنا في إراحة بعض اللاعبين».
وفيما يخص قائمة اللقاء: «التشكيلة الأساسية اليوم ضمّت أسماء من الأكاديمية».
وأضاف: «لا أخفي عليك، كنت متخوفًا من المشاركة بهذه الأسماء، لكن ثقتي كبيرة في هذه العناصر. كما فضّلنا الاحتفاظ بعدد من اللاعبين الأساسيين خوفًا من تراكم الإصابات والإرهاق».


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
اقرأ أكثر عن: الفتح دوري روشن السعودي