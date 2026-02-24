جوميز: كسبنا من الأخدود 6 نقاط
شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على أن لقاء الفوز بلقاء الأخدود كان بمثابة 6 نقاط بعد أن كسبه 2-1 ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.
وقال المدرب البرتغالي: «المباراة كانت مهمة جدًا لنا، وكأنها بست نقاط».
وتابع: «سرعة اللعب داخل الملعب لم تكن سهلة.. المباراة كانت تحت السيطرة بشكل عام».
وعن انتصاره بثنائية أوضح: «أهدرنا فرصًا حقيقية أمام مرمى الفريق المنافس وكان بإمكاننا تسجيل أكثر».
وعلق عن منافسه الأخدود: «لعبنا أمام فريق جيد، وهذا شكّل تحديًا، خاصةً مع رغبتنا في إراحة بعض اللاعبين».
وفيما يخص قائمة اللقاء: «التشكيلة الأساسية اليوم ضمّت أسماء من الأكاديمية».
وأضاف: «لا أخفي عليك، كنت متخوفًا من المشاركة بهذه الأسماء، لكن ثقتي كبيرة في هذه العناصر. كما فضّلنا الاحتفاظ بعدد من اللاعبين الأساسيين خوفًا من تراكم الإصابات والإرهاق».