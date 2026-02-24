جوميز: كسبنا من الأخدود 6 نقاط

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على أن لقاء الفوز بلقاء الأخدود كان بمثابة 6 نقاط بعد أن كسبه 2-1 ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرتغالي: «المباراة كانت مهمة جدًا لنا، وكأنها بست نقاط».

وتابع: «سرعة اللعب داخل الملعب لم تكن سهلة.. المباراة كانت تحت السيطرة بشكل عام».

وعن انتصاره بثنائية أوضح: «أهدرنا فرصًا حقيقية أمام مرمى الفريق المنافس وكان بإمكاننا تسجيل أكثر».

وعلق عن منافسه الأخدود: «لعبنا أمام فريق جيد، وهذا شكّل تحديًا، خاصةً مع رغبتنا في إراحة بعض اللاعبين».

وفيما يخص قائمة اللقاء: «التشكيلة الأساسية اليوم ضمّت أسماء من الأكاديمية».

وأضاف: «لا أخفي عليك، كنت متخوفًا من المشاركة بهذه الأسماء، لكن ثقتي كبيرة في هذه العناصر. كما فضّلنا الاحتفاظ بعدد من اللاعبين الأساسيين خوفًا من تراكم الإصابات والإرهاق».