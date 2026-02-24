بالثالث تواليا.. الأهلي يكسب سموحة ويتصدر

اعتلى فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم صدارة الدوري الممتاز، مؤقتًا، عقب فوزه الإثنين على سموحة بهدف نظيف لحساب الجولة الـ 17.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة على سيراميكا كليوباترا، واثنتين على الزمالك الثالث وبيراميدز الرابع ولكلا الفريقين مباراة متبقية.

في الجانب الآخر، تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن متأخرًا بفارق الأهداف عن زد السابع.

وتلقى الأهلي ضربة بإصابة المدافع ياسين مرعي ليغادر الملعب مبكرًا ويحل محله هادي رياض بعد ربع ساعة من اللعب.

وأوضح بيان للنادي أن مرعي «شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة»، ولم يعلن مدة غياب المدافع الشاب.

ومنح المهاجم مروان عثمان التقدم للأهلي في الدقيقة 27، بعدما تابع تسديدة مرتدة من الحارس أحمد ميهوب الذي فشل في السيطرة على تصويبة يوسف بلعمري. وكاد إمام عاشور أن يعزز تقدم الأهلي في الدقيقة 52 بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وبعد سلسلة من التمريرات، أطلق محمد علي بن رمضان تسديدة قوية تصدى لها الحارس ميهوب قرب ساعة من اللعب، قبل أن يستقر اللعب في وسط الملعب وتنتهي المباراة بفوز الأهلي الذي حقق انتصاره الثالث تواليًا.

وفي التوقيت نفسه، سجل محمد عماد عبد القادر هدفًا قرب النهاية ليفرض الجونة التعادل 1-1 على المقاولون العرب الذي تقدم عبر محمد عادل في الدقيقة 19.

ويحتل الجونة المركز 12 وله 21 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط وثلاث مراكز على المقاولون العرب.

وتجنب كهرباء الإسماعيلية الخسارة، وسجل جوزيف نجويم في الوقت بدل الضائع لينتزع تعادلًا ثمينًا 2-2 مع ضيفه طلائع الجيش.

وسجل عمرو طارق لاعب طلائع الجيش بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، قبل أن يدرك أحمد خالد التعادل للفريق الزائر.

وبدا أن طارق لاعب طلائع الجيش سجل هدف الفوز لفريقه قبل ثماني دقائق من النهاية، لكن نجويم فرض التعادل.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز 20 وقبل الأخير وله 13 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن طلائع الجيش الـ 19.