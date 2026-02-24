بهدف سيسكو.. يونايتد يحبط إيفرتون

عاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم بفوز مهم من ملعب إيفرتون، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز بفضل هدف المهاجم السلوفاكي بنجامين سيسكو.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الخامس في آخر ست مباريات، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث عن تشيلسي وليفربول في المركزين الخامس والسادس.

ويبتعد الفريق بفارق نقطتين خلف أستون فيلا الثالث، في سعيه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. على الجانب الآخر، تجمد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت المباراة في ربع الساعة الأولى منها هجمات متبادلة بين الفريقين، حيث قاد البرازيلي ماتيوس كونيا محاولات يونايتد، إلى جانب الكاميروني بريان مبويمو، والإيفواري أماد ديالو، مع وجود القائد ونجم خط ، البرتغالي برونو فيرنانديز.

على الجانب الآخر، قاد المهاجم ثيرنو باري محاولات إيفرتون، وخلفه كينان دوسبري هال، لاعب تشيلسي السابق، وإيلمان ندياي، في ظل غياب جاك جريليش المصاب.

وكان يونايتد الأكثر خطورة في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في هز شباك حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، الذي تصدى لبعض المحاولات الخطيرة. في المقابل تصدى سيني لامينس، حارس يونايتد، لمحاولات إيفرتون لهز شباكه.

وفي الشوط الثاني واصل يونايتد محاولاته وكان الطرف الأكثر استحواذًا، وهدد مرمى بيكفورد في أكثر من مناسبة. وبينما اندفع إيفرتون في الكثير من المحاولات لتسجيل هدف السبق واصل لامينس تألقه وتصدى للعديد من المحاولات.

وفي الدقيقة 71 أرسل كونيا كرة طولية من خارج منطقة جزاء يونايتد، لينطلق بها مبويمو على الجهة اليمنى، ويمررها للمتقدم من الخلف سيسكو، الذي سددها على يسار بيكفورد، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.