«نسيج 2» يوثق تجارب الاندماج الاجتماعي

يركز برنامج «نسيج» الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة قناة SBC، على حياة وتجارب المقيمين في السعودية، ويسلط الضوء على مفهوم اندماجهم الاجتماعي من خلال سرد قصص واقعية تعكس تفاصيل حياتهم اليومية وعلاقاتهم الإنسانية.

وتناولت حلقات البرنامج لقاءات مع أبناء أكثر من 12 جنسية يمتهنون 30 مهنة في 30 حلقة، من أبرزها البدايات الجديدة التي يمرون بها عند دخولهم سوق العمل، والتحديات المرتبطة باللغة والاختلاف الثقافي، وكيفية التوفيق بين الحفاظ على الجذور الثقافية والمشاركة الفاعلة في المجتمع السعودي. كما رصد البرنامج في حلقات ميدانية تفاصيل يوم عمل حقيقي، مبرزًا دور الجهد غير المرئي في دعم منظومة العمل والحياة اليومية والانسجام المجتمعي.

وأوضح محمد الحامد المشرف العام ومدير إنتاج البرنامج، أن «نسيج» يهدف إلى توثيق قصص المقيمين ممّن أسهموا في صناعة أثر ملموس داخل المجتمع، مع التركيز على إبراز العلاقات الإنسانية وروابط الترابط والانسجام مع المجتمع، واستعراض نماذج ملهمة تعكس عمق التفاعل الإيجابي بين الأفراد ومحيطهم ويبرز جودة الحياة التي ينعم بها المقيمون.