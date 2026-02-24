التعادل يخيّم على ألافيس وجيرونا

خيَّم التعادل 2ـ2 على مواجهة فريق ديبورتيفو آلافيس الأول لكرة القدم وضيفه جيرونا، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وتقدَّم آلافيس بهدفٍ مبكرٍ، سجله لوكاس بوي بعد مرور خمس دقائق، وردَّ جيرونا بهدفين عبر فلاديسلاف فانات، وفيكتور تسيهانكوف في الدقيقتين 31 و73، لكنَّ بوي سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 89، لينجو آلافيس من الخسارة وسط جماهيره.

بهذه النتيجة بقي جيرونا في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطةً، بينما احتل آلافيس المركز الـ 14 بـ 27 نقطةً.

وشهد ت المباراة مشاركة المغربي عز الدين أوناحي، لاعب الوسط الدولي «25 عامًا»، في مباراته الأولى مع جيرونا بعد غيابه عن الملاعب منذ يناير الماضي بسبب إصابةٍ، تعرَّض لها في بطولة أمم إفريقيا.